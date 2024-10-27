شكرا لاهتمامك لمعرفة حقيقة تأجيل اختبارات الترم الاول بالسعودية.. موعد الاختبارات النهائية 1446 هـ للفصل الدراسي الأول والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعرض لكم موقعنا الاخبارى ” اقرأ نيوز ” موعد الاختبارات النهائية 1446 هـ للفصل الدراسي الأول بالتزامن مع ارتفاع معدلات البحث التى جرت خلال الفترة الاخيرة حيث انه قد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن توقيت الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام 1446 لكافة المراحل التعليمية، وذلك وفقًا للتقويم الدراسي المعتمد منذ بداية هذا العام.

موعد الاختبارات النهائية 1446 هـ للفصل الدراسي الأول

ومن الجدير بالذكر ان يتسأل الكثير من الطلاب حول موعد الاختبارات النهائية 1446 هـ للفصل الدراسي الأول فقد كشفت الوزارة عن موعد الإجازة المقبلة للطلاب بعد انتهاء آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الأول تم انهاؤها صباح اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، وفيما يلي مزيد من التفاصيل.

وقد تقرر ان تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية للفصل الدراسي الأول في تاريخ 26 ربيع الآخر 1446.

وقد تقرر ان سوف يكون موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في 1 جمادى الأول 1446.

وقد تقرر ان تدوم الاختبارات لمدة خمسة أيام.

وقد تقرر ان يختتم الفصل الدراسي الأول بعد دوام يوم الخميس الذي يوافق 5 جمادى الأولى 1446.

وقد تقرر ان يحصل الطلاب بعد ذلك على عطلة نهاية الفصل الدراسي الأول التي ستدوم لمدة 9 أيام.

تقويم الفصل الدراسي الثاني 1446 بالمملكة