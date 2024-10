نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أكتيفجن" تكشف تفاصيل لعبة Call of Duty: Black Ops 6 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت شركة "أكتيفجن بليزارد" أمس في العاصمة البريطانية لندن عن لعبة Call of Duty: Black Ops 6 - وهي من سلسلة ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول.

وحظي الصحفيون خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة بلمحة حصرية عن أحدث إصدار من اللعبة.

وتضمن المؤتمر جلسة نقاشية شارك فيها عددٌ من المبدعين الرئيسيين في تطوير اللعبة، هم ستيفاني سنودن، مديرة التواصل في استوديوهات Call of Duty، وناتالي بوهورسكي، المنتجة الرئيسية للسرد القصصي في استوديو Raven، بالإضافة إلى بن لويس، مساعد مدير التواصل في استوديو Treyarch.

وفي الجلسة كُشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بتطوير اللعبة، والمواضيع الرئيسية التي تستند إليها، وتضم مجموعة متنوعة من أنماط المهام المتنوعة.

ومن المقرر إطلاق Call of Duty: Black Ops 6 في 25 من شهر أكتوبر الجاري.

وتدور أحداث اللعبة في أوائل عام 1991، ما يسمح للاعبين باكتشاف هذه الحقبة التاريخية من منظور فريد يركز على الشخصيات والأحداث الثقافية والتاريخية.

وشهدت الجلسة الحوارية الثانية استعراض كواليس تطوير اللعبة بمشاركة نجومها، بما في ذلك "يلان نويل" الذي يجسد دور "تروي مارشال"، و"كارين ديفيد" في دور "سيفاتي دوماس"، و"بروس توماس" في دور "راسل أدلر"، و"دامون ألين" في دور "فرانك وودز".

وأشاد فريق العمل خلال الجلسة بأداء الممثلين الاستثنائي، مؤكدين أن كل ممثل أضفى لمسة فريدة على دوره، مما أسهم في إغناء تجربة اللاعبين وتعزيز تفاعلهم مع القصة والشخصيات.

الجدير بالذكر أنه اعتبارًا من أكتوبر 2023، تجاوزت مبيعات السلسلة 425 مليون نسخة، مع أكثر من 100 مليون لاعب نشط شهريًا عبر جميع منصات أجهزة الألعاب، كما حققت إيرادات بلغت 30 مليار دولار بحلول عام2022.