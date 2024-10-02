انت الأن تتابع خبر جستنيه: لا أعذار أمام الهلال بعد فوز الزعيم بخمسة أهداف والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حقق نادي الهلال انتصارا كبيرا على الشرطة العراقي، حيث انتهت المباراة بفوز ساحق بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا. هذا الفوز يعكس قوة الفريق وطموحاته في البطولة القارية، ويزيد من حماس الجماهير.
في ظل هذه الأجواء الإيجابية
- أبدى الإعلامي عدنان جستنيه تعليقه على الأداء المتميز للهلال، مشيرًا إلى الفوارق الكبيرة بين الفريقين ودعمه لطموحات الهلال في تحقيق اللقب الآسيوي.
لا أعذار أمام الهلال بعد فوز الزعيم بخمسة أهداف
- حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال انتصارا مهما على الشرطة العراقي، حيث انتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة (4-0) في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
- وعلق الإعلامي عدنان جستنيه على هذا الفوز عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، حيث هنأ الهلال وكتب: "مبروك فوز الهلال على الشرطة العراقية، ولا مقارنة كما قال مدربهم، الفوارق كبيرة. الهدف النهائي هو الفوز ببطولة آسيا، ولا عذر لكم يا أزرقني".
- بهذا الفوز، يتصدر الهلال المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا بفارق الأهداف عن الأهلي، حيث سجل الهلال 6 أهداف حتى الآن. ويستعد الهلال لمواجهة النادي الأهلي في الجولة السادسة من دوري روشن يوم 5 أكتوبر المقبل، في مباراة ينتظرها الكثير من المشجعين.