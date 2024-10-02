انت الأن تتابع خبر جستنيه: لا أعذار أمام الهلال بعد فوز الزعيم بخمسة أهداف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق نادي الهلال انتصارا كبيرا على الشرطة العراقي، حيث انتهت المباراة بفوز ساحق بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا. هذا الفوز يعكس قوة الفريق وطموحاته في البطولة القارية، ويزيد من حماس الجماهير.

في ظل هذه الأجواء الإيجابية

أبدى الإعلامي عدنان جستنيه تعليقه على الأداء المتميز للهلال، مشيرًا إلى الفوارق الكبيرة بين الفريقين ودعمه لطموحات الهلال في تحقيق اللقب الآسيوي.

لا أعذار أمام الهلال بعد فوز الزعيم بخمسة أهداف