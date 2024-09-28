اليك قائمة اللاعبين الأجانب للهلال في مواجهة الخلود ! تفاصيل نارية

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رياض - احمد صلاح - استعدادا لمباراته المرتقبة أمام الخلود، أعلن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن قائمة اللاعبين الأجانب الذين سيتواجدون في اللقاء، مما يعكس استراتيجية الفريق وتطلعاته في بطولة الدوري.

قائمة اللاعبين الأجانب للهلال في مواجهة الخلود