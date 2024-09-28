انت الأن تتابع خبر اليك قائمة اللاعبين الأجانب للهلال في مواجهة الخلود ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استعدادا لمباراته المرتقبة أمام الخلود، أعلن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن قائمة اللاعبين الأجانب الذين سيتواجدون في اللقاء، مما يعكس استراتيجية الفريق وتطلعاته في بطولة الدوري.
قائمة اللاعبين الأجانب للهلال في مواجهة الخلود
- قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، قائمة اللاعبين الأجانب الذين سيشاركون في مباراة الفريق أمام الخلود، والتي ستقام غدا السبت ضمن بطولة الدوري.
- تتضمن القائمة 8 نجوم بارزين، منهم البرازيلي رينان لودي، وحارس المرمى ياسين بونو، والمدافع خاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى اللاعبين جواو كانسيلو، سيرغي سافيتش، ماركوس ليوناردو، مالكوم فيليبي، وألكساندر ميتروفيتش.
- لكن سيغيب النجم البرتغالي روبن نيفيز عن هذه المباراة بسبب الإصابة في الركبة، التي أدت إلى ابتعاده عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية. يعتبر غياب نيفيز خسارة كبيرة للفريق، خاصة في ظل سعيه لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز موقفه في الدوري.
- بهذا يظهر الهلال التزامه بتقديم أداء قوي في المباراة القادمة، مع الاعتماد على قوة اللاعبين الموجودين في القائمة لتعويض غياب نيفيز.