نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تختتم أولمبياد القراءة بمشاركة أكثر من ألف طفل وقراءة 913 كتابًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض أمس الأول فعاليات برنامجها الصيفي: ( أولمبياد القراءة) للعام 2024 م، الذي استمر لمدة شهر، وشهد إقبالًا كبيرًا من الأطفال وعائلاتهم.

وقد شارك بالبرنامج 1147 طفلًا وطفلة من مختلف الأعمار، تمكنوا خلال فعاليات البرنامج المتتابعة من قراءة أكثر من 21720 صفحة من 913 كتابًا متنوعًا، ما بين قصص الأطفال والكتب التعليمية والفنية والتاريخية والثقافية بشكل عام.

ويهدف البرنامج، الذي يشكل أحد البرامج التثقيفية الصيفية من بين منظومة من البرامج الموجهة للأطفال والناشئة، إلى تشجيع الأطفال على حب القراءة وتطوير مهاراتهم اللغوية والمعرفية في بيئة ترفيهية وتعليمية مشجعة، والعمل على استثمار وقت الإجازات الصيفية المدرسية، في إبراز مهارات الاطلاع لدى هذه الفئات العمرية، وتحفيزها على معايشة الكتاب وقراءة ما يحويه من مادة علمية مميزة، تفيده في مرحلته الدراسية، وتقدم له إضافة معرفية جديدة.

وقد حظي البرنامج بإشادة كبيرة من أولياء الأمور والجهات المهتمة بالتعليم والثقافة، مما يعزز من دوره كونه ركيزة أساسية في دعم القراءة لدى الأجيال الناشئة.

وفي ختام البرنامج، أقيم حفل ختامي لتكريم الأطفال الذين تمكنوا من قراءة أكبر عدد من الكتب، حيث تم منحهم جوائز تقديرية لما بذلوه من جهد مميز في القراءة واستيعاب ما تحتويه الكتب من معلومات وأفكار ومضامين علمية وثقافية