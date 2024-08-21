بدون أي تغيير…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤

انت الأن تتابع خبربدون أي تغيير…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تواصل ارتفاعها هذه الأيام، وهناك تغييرات بعض الشئ في أسعار الجرامات،حيث شهدت الأسعار زيادة تقدر بنصف ريال عن أسعار أمس،وقد سجل الذهب عيار ٢٤ سعر ٣٠٢.٥٥ ريال سعودي للجرام الواحد،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء ٢١ أغسطس في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء ٢١ أغسطس في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣٠٢.٥٥ ريال سعودي و ٨٠.٦٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٧٧.٣٤ ريال سعودي و ٧٣.٩٦ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٦٤.٧٣ ريال سعودي و ٧٠.٥٩ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٢٦.٩١ ريال سعودي و ٦٠.٥١ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٧٦.٤٩ ريال سعودي و ٤٧.٠٦ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٤١٠.٣٣ ريال سعودي و ٢٥٠٩.٤٢ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٤١٤.٠٨ ريال سعودي و ٢٥١٠.٤٢ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٣٢.٨٠ ريال سعودي و ٨٨.٧٥ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٧٩٤.١٩ ريال سعودي ٢١١.٧٨ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٥٧٣.٢٦ ريال سعودي و ٣١٩.٥٤ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣١١٠.٢١ ريال سعودي و ٨٢٩.٣٩ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦١٧٨.٠٧ ريال سعودي و ١٦٤٧.٤٨ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٥٤١.٤٢ ريال سعودي و ٦٧٧.٧١ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٦٦٢.٤٤ ريال سعودي و ٧٠٩.٩٨ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٢٩٠٤.٤٨ ريال سعودي و ٧٧٤.٥٣ دولار أميركي.