انت الأن تتابع خبر الكويت تعلن رسميًا قطع الكهرباء عن 9 مناطق سكنية في البلاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكويت تعلن رسميًا قطع الكهرباء حيث أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت عن قطع التيار الكهربائي خلال ساعة من الآن في أجزاء من 9 مناطق سكنية في البلاد، وذلك نتيجة استمرار الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية.

الكويت تعلن رسميًا قطع الكهرباء عن 9 مناطق

وفي بيان صادر اليوم الأحد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أوضحت وزارة الكهرباء الكويتية أن المناطق التي ستشهد انقطاع التيار الكهربائي تشمل:

جليب الشيوخ

حولي

مبارك الكبير

صباح الأحمد السكنية

العمرية

الفروانية

حولي

الجهراء القديمة

أبو فطيرة

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.

الكويت تعلن رسميًا قطع الكهرباء عن 9 مناطق

سبب قطع الكهرباء في الكويت

في بيان سابق، أشارت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى أن القطع الطارئ للتيار الكهربائي يعود إلى خلل في إمدادات الوقود (الغاز) يوم أمس، والذي أثر بشكل مباشر على عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية. هذا الخلل أدى إلى خروج هذه الوحدات من الخدمة، مما قلل من قدرة الشبكة على تحمل الأحمال العالية.

وللتعامل مع هذه المشكلة، أوضحت الوزارة أنها مضطرة إلى تقليل الأحمال الكهربائية عن طريق قطع التيار في بعض المناطق ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة. هذا الإجراء يهدف إلى حماية المنظومة الكهربائية من الانهيار الكامل، مع التأكيد على أن الوزارة تعمل على إعادة تشغيل الوحدات المتضررة بأسرع وقت ممكن.

خطط الوزارة المستقبلية