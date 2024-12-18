كيفية الاستعلام عن مخالفات البلدية في الكويت وخطوات السداد 2024

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الرياض - أحمد صلاح - وفرت الحكومة الكويتية خدمة الاستعلام عن مخالفات البلدية في الكويت سواء للأفراد أو الشركات أو المصانع عن طريق الرقم المدني أو رقم الهوية الوطنية أو رقم التسجيل، وذلك لتوفير والوقت والجهد على المواطن أو المقيم، وكذلك خدمة سداد المخالفات، بشكل إلكتروني.

كيفية الاستعلام عن مخالفات البلدية في الكويت

يمكن الاستعلام عن المخالفات البلدية في الكويت، عن طريق اتباع الآتي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوابة الكويت.

اختار كلمة خدمات المواطنين والمقيمين من الخيارات المعروضة في القائمة.

النقر على كلمة الأفراد والأسرة، ثم كلمة الاستعلام والدفع الإلكتروني للمخالفات البيئية.

الضغط على كلمة بدأ الخدمة.

إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح مثل رقم الهوية الوطنية.

الضغط على كلمة عرض، وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص المخالفات البلدية.

طريقة سداد مخالفات البلدية في الكويت

يمكن سداد قيمة المخالفات البلدية في الكويت بشكل إلكتروني، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبوابة الإلكترونية للمخالفات البيئية.

الضغط على كلمة خدمات المواطنين والمقيمين من الخيارات المعروض.

النقر على كلمة تبويب الأفراد والأسرة.

اختار كلمة تبويب الاستعلام والدفع الإلكتروني للمخالفات البيئية من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

اختار كلمة علامة بدأ الخدمة.

تحديد نوع الاستعلام المراد.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

الضغط على زر عرض.

تحديد المخالفة المراد سدادها.

إكمال عملية السداد.

استعلام مخالفات البلدية بالرقم المدني

يمكن الاستعلام عن مخالفات البلدية للأفراد بالرقم المدني، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: