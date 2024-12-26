وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج اللبنانية كارمن شماس، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الجدي سيكون هو عام الارتياح من مضايقات كوكب بلوتو، خلال العشرين عامًا الماضية كان كوكب بلوتو متواجدًا في برج الجدي، لكنه سيرحل خلال هذا العام إلى برج آخر.

توقعات كارمن شماس لمواليد برج الجدي 2025

توضح كارمن شماس، أن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الجدي قد يكون هو عام الارتياح والتغيير في كل شيء، حتى نظرة الجدي لبعض الأمور قد تتغير خلال هذا العام، رُبما تكون التركيبة النفسية لمواليد برج الجدي قد أصبحت أقوى، وصاروا أكثر نضجًا، وذلك رُبما يعود سببه إلى التجارب الكبرى التي رُبما يكونوا قد خاضوها خلال الأعوام الماضية.

من المفترض أن يشعر مواليد برج الجدي خلال هذا العام بالقوة على نحو خاص، ورُبما سيرغب العديدون منهم في بدء مرحلة خاصة من التغيير، قد يُغير مواليد الجدي خلال هذا العام من أفكارهم أو معتقداتهم، حتى يتماشوا مع نظرتهم الجديدة للأمور من بعد التجارب الصعبة التي مروا بها، قد يكون الجدي قد مر خلال الفترة الماضية ببعض الأمور العاطفية أو المهنية أو العائلية أو الدراسية الصعبة في حياتهم الخاصة أو العامة، والتي رُبما لم يكن التعامل معها هينًا أبدًا.

قد يكون عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الجدي حافلًا بالمفاجآت، وقد يكون هناك العديد من الأمور الإيجابية والسلبية على حد سواء. لكن الجو العام لهذا العام، هو التأثيرات الإيجابية التي يُرسلها كوكب المشتري، والذي يُعرف بكونه كوكب الحظ والسعادة، للجدي، ويمكن لبرج الجدي أن يتوقع حدوث تحسن وتغييرات إيجابية فيما يخص الحياة المهنية أو الدراسية، حتى فيما يخص الأمور الصحية قد يكون هناك تحسن وتقدم ملحوظ، خاصةً لمواليد يناير الذين رُبما يكونوا قد عانوا كثيرًا خلال عام 2024.