بخلاف العطش.. إليكِ أضرار الإفراط في تناول الحلويات في رمضان

رمضان شهر الروحانيات والنفحات الطيبة، وهو أيضًا شهر لم الشمل، تكثر فيه الزيارات العائلية، وفيه تُطهى أشهى الوصفات، وتضم موائده ألذ الحلويات. من الممكن الاستمتاع بنفحاته الطيبة وروحانياته الجميلة مع الحفاظ على الصحة من خلال تناول الطعام والحلويات دون إفراط، لأن الإفراط في تناولها يعد تحديًا صحيًا كبيرًا أمام أولئك الذين لا يملكون قناعة الاعتدال.

من أجل ذلك، ولأهمية هذا الموضوع، يروق لي أن أتناول اليوم أضرار الإفراط في تناول الحلويات في رمضان من خلال إفادة خبير التغذية "معتز الشريف".

من أضرار الإفراط في تناول الحلويات في رمضان تلف الأسنان والكبد الدهني

ما سبب اشتهاء الحلويات بكثرة في رمضان؟

اشتهاء الحلويات بكثرة في رمضان يعود إلى عدة أسباب أبرزها ما يلي :

زيادة مستوى الدوبامين في الدم، هذه الزيادة تجعل الدماغ يعطي إشارات للمخ بالرغبة في تناول المزيد منها، وهنا تكمن الخطورة.

قدرتها على تحسين المزاج بسرعة وتحقيق السعادة، فيزيد الإكثار من تناولها بحثًا عن المزاج الحلو والشعور بالسعادة.

التغيرات في مستوى السكر في الدم حيث ينخفض سكر الدم خلال فترة الصيام، ولذلك تزيد الحاجة لتناول الحلويات.

العادات الغذائية المرتبطة برمضان، إذ يعد تناول الحلويات الرمضانية عادة راسخة.

الصيام يؤدي إلى تغييرات هرمونية في الجسم، خاصة في مستويات هرمونات مثل الأنسولين والكورتيزول، التي تؤثر على الشعور بالجوع والرغبة في تناول الأطعمة. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زيادة الرغبة في تناول السكريات.

الإكثار من تناول الأطعمة المقلية والكربوهيدرات، وعدم تناول قدر كاف من الألياف.

ما دوت الخليج أضرار الإفراط في تناول الحلويات في رمضان؟

صحيح أن الحلويات توفر شعورًا كبيرًا بالمتعة واللذة، إلا أن الإفراط في تناولها يحمل معه العديد من الأضرار الصحية وبخاصة في شهر رمضان، ومن أبرز هذه الأضرار ما يلي

شراب الذرة عالي الفركتوز الموجود في الحلويات يضر الكبد، بسبب تحويله إلى دهون تؤذيه، وتزيد من احتمالات الإصابة بالكبد الدهني.

الإفراط في تناول الحلويات في رمضان يسبب تلف في الأسنان، ويؤدي إلى تسوسها.

التأثير سلبًا على صحة المفاصل، إذ يسبب الإفراط في تناول الحلويات في رمضان آلام شديدة في المفاصل، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الالتهابات د في الجسم، كما وجدت بعض الدراسات العلمية طرحت في هذا الصدد تشير إلى أن الإفراط في تناول الحلويات يزيد من إحتمالات الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

التأثير سلبًا على صحة البشرة، حيث تزيد من علامات الشيخوخة وتعجل بظهورها بسبب الإفراط في تناول الحلويات والسكريات بشكل عام.

المعاناة من أعراض حرقة المعدة وارتجاع المريء أحد أضرار الإفراط في تناول الحلويات في رمضان.

إدمان تناولها يؤدي إلى زيادة الإصابة بالاكتئاب عند محاولة التخفيف من تناولها.

رغم الشعور بالسعادة في البداية إلا أن تقلبات المزاج من أضرار الإفراط في تناول الحلويات في رمضان

ماذا يحدث إذا أفطرت على الحلويات في رمضان؟

في رمضان وغير رمضان، يؤدي تناول الحلويات كوجبة فطور، أو كوجبة أولى خلال اليوم إلى زيادة سكر الدم، وكثرة الحاجة إلى تناول مزيد من الحلويات. كما يؤدي ذلك إلى تراكم الغازات، والإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، فضلًا عن الشعور بالتخمة، وظهور أعراض الإعياء حيث الإصابة بتلبك معوي شديد.

ما هو أفضل وقت لتناول الحلويات في رمضان؟

يقول الشريف أن أفضل وقت لتناول الحلويات في رمضان بعد ساعتين أو ثلاث من تناول وجبة الإفطار إذ يؤدي تناولها بعد الإفطار مباشرة إلى التخمة، وأعراض صحية غير مرغوب فيها، وهذا ما لا يجب حدوثه، تعزيزًا للصحة من ناحية، ولتسهيل القيام بصلاة التراويح على أكمل وجه وفي يقظة قوية تحفز على الشعور بروحانيات العبادة في رمضان.

معتز الشريف خبير تغذية

ما الذي يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الحلويات؟

بحسب الشريف، توجد بعد التحديات الصعبة في الأيام الأولى بعد التوقف عن تناول الحلويات، منها الشعور بالخمول والتعب، ولكن بعد فترة من التكيف تتحقق الفوائد التالية:

الحد من الجهد المطبق على الكلى والكبد ومن ثم تعزيز الصحة العامة للجسم.

تعزيز الحفاظ على الوزن المثالي أو خسارة الوزن الزائد من خلال تنظيم معدلات السعرات الحرارية المكتسبة يوميًا.

تحسين واستقرار مستوى السكر في الدم.

زيادة في الطاقة على المدى الطويل، لاتجاه الجسم للاعتماد على مصادر طاقة أكثر استدامة.

تحسين صحة الجلد، بسبب الحد من الالتفابات، وتقليل احتمالات ظهور حب الشباب.

تحسين صحة الفم والأسنان حيث الحفاظ على الأسنان من التلف والتسوس، والوقاية من أمراص اللثة.

تحسن المزاج تدريجيًا بعد تقلبه بسبب التوقف عن تناول الحلويات، وهذه نتيجة محبة إذ يصبح تحسين المزاج غير مرتبطًا بالإفراط في تناول الحلويات.

خلاصة القول:

بسبب أضرار الإفراط في تناول الحلويات في رمضان، يوصي الشريف بالاعتدال في تناولها، موضحًا أنه يمكن الاستمتاع بتناول الحلويات بشرط أن يكون تناولها ضمن غذائية متوازنة تضمن الحفاظ على الصحة، وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة له.

مع تمنياتي لكم بصيام مقبول ودون أعراض مزعجة،،،