انت الأن تتابع خبر "اطمن هل قلبك بخير؟!".. طبيب مشهور يكشف عن 8 علامات تحذيرية تكشف ضعف عضلة القلب.. لا تتجاهلها لو مريت بأي واحدة منها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد ضعف عضلة القلب حالة صحية خطيرة تؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم بشكل كافٍ لتلبية احتياجات الجسم. هذه الحالة يمكن أن تكون مرتبطة بأمراض القلب المزمنة مثل مرض الشريان التاجي أو فشل القلب، لكنها قد تحدث أيضًا بشكل مفاجئ نتيجة لمشاكل صحية أخرى مثل النوبات القلبية الحادة، ارتفاع ضغط الدم، أو مشكلات في صمامات القلب.

ما هو ضعف عضلة القلب؟

ضعف عضلة القلب يحدث عندما تضعف قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى عدم تلبية احتياجات الجسم من الأوكسجين والعناصر الغذائية. في حال فشل القلب، قد لا يستطيع القلب ضخ الدم بقوة كافية، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين والأطراف، وهو ما يسبب العديد من الأعراض غير المريحة.

الأسباب والعوامل المؤدية لضعف عضلة القلب

من الأسباب الأكثر شيوعًا لضعف عضلة القلب:

النوبات القلبية الحادة: يمكن أن تؤدي إلى تلف في عضلة القلب، مما يعوق قدرتها على العمل بكفاءة.

ارتفاع ضغط الدم: الضغط المرتفع المستمر يضع عبئًا على القلب ويجعله يعمل بجد أكبر لضخ الدم، مما يضعف عضلته مع مرور الوقت.

مشاكل في صمامات القلب: قد تؤدي مشاكل في الصمامات إلى زيادة العبء على القلب، مما يساهم في ضعفه.

أمراض القلب الوراثية أو المزمنة: مثل مرض الشريان التاجي أو ضعف عضلة القلب الخلقي.

التسمم الكحولي أو التسمم بالمواد الكيميائية: حيث يؤثر تناول الكحول بكميات كبيرة أو التعرض لبعض المواد السامة على وظيفة القلب.

الأعراض التي يجب الانتباه لها

ضيق التنفس المستمر: إذا كنت تشعر بصعوبة في التنفس أثناء القيام بأنشطة يومية، أو حتى أثناء الراحة أو النوم، فقد يكون ذلك علامة على تراكم السوائل في الرئتين بسبب ضعف وظيفة القلب. قد يصبح التنفس أكثر صعوبة أثناء الليل أو عند الاستلقاء.

تورم في الأطراف: قد يسبب ضعف القلب تجمع السوائل في الساقين، الكاحلين، والقدمين، مما يؤدي إلى تورم واضح في هذه المناطق. كما قد يحدث تورم في البطن بسبب تراكم السوائل.

التعب المستمر والإرهاق: يعاني المصابون بضعف عضلة القلب من شعور دائم بالتعب والإرهاق، حتى عند القيام بأنشطة بسيطة. يحدث هذا بسبب نقص الأوكسجين والدم الذي يصل إلى العضلات والأنسجة.

تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب: الشعور بالخفقان أو أن نبضات القلب غير منتظمة قد يكون دليلاً على أن القلب يحاول تعويض ضعفه عن طريق زيادة معدل ضرباته.

السعال المستمر أو الصفير: السعال المتكرر، خاصة عندما تكون في وضعية الاستلقاء، قد يكون ناتجًا عن تراكم السوائل في الرئتين، مما يسبب السعال المزعج أو الصفير.

زيادة سريعة في الوزن: إذا لاحظت زيادة غير مبررة في وزنك، فقد تكون هذه علامة على تراكم السوائل في الجسم بسبب فشل القلب.

الشعور بالغثيان أو فقدان الشهية: ضعف القلب قد يؤثر على الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان، والامتلاء السريع، أو قلة الشهية للطعام.

آلام أو ضغط في الصدر: هذه الأعراض قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلة خطيرة في القلب، وقد تحدث نتيجة للإجهاد على عضلة القلب أو نقص التروية الدموية. إذا كنت تشعر بألم أو ضغط في الصدر، يجب أن تبحث عن رعاية طبية فورية.

كيف يمكن تشخيص ضعف عضلة القلب؟