انت الأن تتابع خبر أسرع طريقة لنفخ الخدود وتوريد الوجه بمكونات طبيعية 100 % وأنت في بيتك .. مش هتكلفك حاجة !! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا شك أن معدلات البحث عن الوصفات التجميلية الطبيعية قد ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وذلك يعود إلى الارتفاع في اسعار مستحضرات التجميل الجاهزة وهو أمر لا يتوفر للجميع تحمله لذا فإن اللجوء للبديل الطبيعي والذي لا يكلف الكثير من الأموال شئ طبيعي كما أن له نتائج في غاية الروعة ومن الوصفات التي يتم استعمالها في تجميل الوجه وتوريده والحصول على وجه ممتلئ تلك التي نحن بصدد الحديث عنها من خلال ما يلي من سطور من المقال .

مكونات عمل وصفة توريد الوجه ونفخ الخدود في المنزل

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير