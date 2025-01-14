دلكة النشا لتبيض البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة بشرتك هتنور

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رياض - احمد صلاح - يوجد لكل داء دواء والدواء لا يشترط أن يكون معقد، أحياناً يكمن السر وراء وصفات بسيطة وعادية موجودة داخل كل بيت، ومن بين أكثر المشكلات التي دائماً ما يعاني منها كثير من الأشخاص وخصوصاً النساء كانت مشكلة الأماكن الداكنة في الجسم والأماكن التي تحتاج إلى تبييض في البشرة، ولذلك فإننا اليوم سوف نعرض وصفة بسيطة يمكنكم أن تقوموا باستخدامها على الفور كعلاج للأماكن التي تحتاج إلى تفتيح وسوف نعرض عليكم المكونات الكاملة في صنع دلكة النشا للتفتيح كما أننا سوف نعرض عليكم طريقة الاستخدام الصحيحة.

مكونات دلكة النشا لتفتيح البشرة

أصبح الآن من السهل أن يتم علاج الأماكن الداكنة في الجسم في البيت بكل سهولة ويسر، حيث دلكة النشا تعتبر من أهم الوصفات وأفضلها التي يمكن عن طريقها الحصول على نتيجة فعالة وآمنة وفي وقت قصير وبطريقة غير مكلفة بشكل كبير، كل ما يجب عليك أن تقوم بفعله عند استخدام هذه الوصفة هو الانتباه لتحضيرها بالطريقة الصحيحة ومن ثم البدء في الاستخدام بشكل مباشر

وتتكون دلكة النشا من الآتي:

جل الصبار ويمكن شرائه من الصيدلية.

فازلين طبي.

عصرة ليمون.

نشا.

خطوات تحضير دلكة النشا في البيت وطريقة الاستخدام

تحضير مثل هذه الوصفات الطبيعية في البيت ليس من الأمور الصعبة ولا تتسبب في جهد كبير للأشخاص الذين يقومون بها،

وفي حالة دلكة النشا فالأمر أسهل ما يكون حيث كل ما عليك أن تقوم به هو تطبيق الخطوات التالية:

نحضر وعاء نظيف.

نضع به جل الصبار والليمون.

يتم خلط المكونات السابقة بشكل جيد.

نضيف النشا إلى الخليط السابق ذكره في الأعلى ونستمر في التقليب إلى أن نحصل على خليط أكثر تجانساً.

نضع بعد ذلك الفازلين على المكونات السابقة ونقلب مرة أخرى عند الوصل إلى هذا الملمس الكريمي نكون قد حصلنا على الدلكة.

نقوم بعد ذلك بتنظيف المكان الذي نرغب في تفتيحه في الجسم.

ندهن المكان المراد بالخليط.

نترك الدلكة على المكان المراد تفتيحه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

نقوم بغسل المكان بعد مرور الوقت بالماء الفاتر.

يجب أن يتم تكرار هذه الطريقة مرة أسبوعياً على الأقل للحصول على نتيجة جيدة.

نصائح قبل استخدام الدلكة