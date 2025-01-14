أجمل وصفة هندي لتطويل الشعر بسرعة لاحظي النتيجة المذهلة

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رياض - احمد صلاح - تبحث كثير من الفتيات عن وصفة هندي لتطويل الشعر وهذا لأن الهنود دائماً مايتميزون بشعرهم الطويل اللامع، وهذا يرجع للوصفات الطبيعية التي يستخدمونها لشعرهم فتعطيه التغذية الكاملة التي يريدها، لذلك نقدم لكم هذه الوصفة الهندية لتطويل الشعر في وقت قصير مثل شعر الهنود.

وصفة هندي لتطويل الشعر

يوجد كثير من الوصفات التي تقع تحت عنوان (وصفة هندي لتطويل الشعر ) ومن ضمن هذه الوصفات نجد :

وصفة مساج زيت الزيتون وزيت جوز الهند الساخن

مكونات المساج

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند، زيت الزيتون.

منشفة ساخنة.

طريقة تحضير المساج

نأخذ ملعقتين أو 3 ملاعق حسب طول الشعر من زيت الزيتون، ونسخنه لعدة دقائق ليصبح دافيء.

ثم ندلك فروة الرأس باستخدام الزيت الدافيء، ثم ننتقل لبقية أجزاء الشعر.

يستمر التدليك لمدة ربع ساعة، ثم نترك الزيت على الشعر لمدة نصف ساعة أخرى.

بعد ذلك نغطي الشعر بفوطة ساخنة.

ثم نغسل الشعر بالشامبو الخالي من الكبريت، ثم بالبلسم.

ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

وصفة قناع البيض

نجد أن البيض غني بالعناصر الغذائية المختلفة بالأخص ( البروتين )، الذي له فائدة كبيرة في تغذية الشعر، وإعطائه لمعان ونضارة، وتعزيز نسيجه وأيضاً يعوض الفاقد منه، وعند استخدام هذا القناع بشكل منتظم يصبح الشعر رطباً وقوياً، ويكون استخدام هذا القناع كما يلي :

مكونات وصفة قناع البيض

بيضة كاملة.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

ملعقة عسل كبيرة.

قبعة للاستحمام.

طريقة تحضير وصفة قناع البيض