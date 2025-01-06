مفعول خلطة الكركم لتبييض الوجه وعلاج البقع والتجاعيد سيجعلك شابة مهما كان عمرك

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رياض - احمد صلاح - الكركم من اقوي النباتات الطبيعة المستخدمة في عالم تجميل المراة حيث يحتوي الكركم علي الالياف الطبيعية الغنية بالمعادن التي تسهم بشكل كبير في مد البشرة بفيتامينات ومعادن تعمل علي تفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة ومنع ظهور علامات الجفاف في البشرة بالاضافة الي تعزيز انتاج الكولاجين في البشرة لذلك سجلت خلطة ماسك الكرم نتائج ايجابية كثيرة في تفتيح البشرة.

خلطة ماسك الكركم لتفتيح الوجه

المكونات:

معلقة كبيرة من كركم البشرة.

ثلاث معالق كبيرة لبن حليب.

معلقة من ماء الورد.

معلقة عسل نحل.

فرشاة.

مكعبات ثلج.

ماء مغلي.

طريقة التحضير

اولا لكي نحصل علي نتائج ايجابية لابد من تنظيف البشرة اولا من الشعر الزائد الموجود بها ثم بعد ذلك نحصر وعاء به ماء مغلي ونضع الوجه في مقدمه صعود بخار الماء المغلي لكي يتلقي الوجه جميع البخار الصاعد.

يعمل البخار علي تفتيح مسام البشرة.

نحضر طبق نظيف ونضع به معلقة كبيرة من كركم البشرة وثلاث معالق من الحليب ومعلقة من ماء الورد ومعلقة من عسل النحل ونقوم بتقليبهم جيدا حتي يصبح خليطا واحدا ونحصل علي قوام متماسك.

نحضر الفرشاة ونقوم بتنظيفها جيدا هنضع معلقة صغيرة من الملح الأبيض في كوب ماء مغلي ثم بعد ذلك هنضع الفرشاة ونتركها لمدة دقيقة ونصف وبعدها نتركها حتي تجف.

نصع الفرشاة في خلطة الكركم لتفتيح الوجه ونقوم بتوزيع الماسك علي جميع اجزاء البشرة.

نترك ماسك الكركم علي الوجه لمدة سبع دقائق وبعدها نقوم بتدليك الوجه بحركات دائريه من اسفل الي اعلي وبعدها فرك الوجه ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

نقوم باحضار مكعبات الثلج لكي يتم غلق المسام نقوم بتمشية مكعبات الثلج علي جميع اجزاء الوجه لمدة ثلاث دقائق.

يكرر ماسك الكركم ثلاث مرات اسبوعيا.

ماسك الكركم وعصير الليمون

يعمل ماسك الكركم والليمون على تبييض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة والتصبغات، كما أنه يحافظ على لون الجلد ويجعله صافي بدون أي تصبغات.

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون، أو عصير الخيار للبشرة الجافة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير: