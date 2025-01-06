ما هي أفضل المشروبات لتقليل مستويات الدهون الثلاثية في الجسم ؟

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رياض - احمد صلاح - مشروبات التقليل من الدهون الثلاثية في الجسم، الدهون الثلاثية مادة يكونها الجسم وبشكل خاص الكبد ويحصل عليها الجسم من الخارج بعوامل عديدة وزيادة نسبة الدهون الثلاثية عن المعدل الطبيعي لها يسبب العديد من الأضرار التي قد تصل للقلب وتسبب ضيق الأوعية الدموية والشرايين لهذا فإن ارتفاع الدهون الثلاثية في الجسم علامة غير صحية تمامًا ولكن يمكن تخفيض مستوى الدهون الثلاثية في المنزل ببعض المشروبات الطبيعية والنصائح المنزلية.

سبب زيادة الدهون الثلاثية في الجسم

كما ذكرنا فإن زيادة الدهون الثلاثية ليس صحيًا تمامًا وقد نكون نحن السبب في زيادة الدهون في الجسم بسبب واحدة من النقاط التالية:

تناول الكحوليات طوال الوقت.

قلة الحركة والنشاط البدني والخمول.

الوزن الزائد.

بعض الأدوية المحتوية على الاستروجين مثل موانع الحمل.

اضطرابات الغدة الدرقية.

ضغط الدم المرتفع بصورة مستمرة.

مرض السكري.

زيادة الدهون التي تتراكم بالبطن.

عوامل وراثية.

أدوية مدرات البول.

مشروبات تقليل الدهون الثلاثية

المشروبات الطبيعية المنزلية من الطرق البسيطة لتقليل نسبة الدهون الثلاثية في الجسم وهذه مجموعة من تلك المشروبات:

عصير الجزر والطماطم.

عصير الفراولة والكيوي والبرتقال واليوسفي والفراولة.

المشروبات الساخنة من الأعشاب الطبيعية مثل البن الأخضر فهو يحتوي على مادة حمضية تقلل من وزن الجسم.

القرفة فهي استخدمت منذ القدم بهدف التقليل من دهون الجسم وزيادة معدل حرقها.

البردقوش فهو غني بمواد قوية التأثير على المواد الدهنية وخاصةً المصابين بالسمنة الزائدة.

طرق تقليل الدهون الثلاثية في المنزل

وهذه نصائح تخفيض الدهون الثلاثية في الجسم في المنزل: