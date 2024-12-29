’’هيبقي حرير في حرير’’...ملعقة بديلة للكيراتين هتفرد شعرك وشعر بنتك الخشن والمجعد وهيخليه ناعم حرير في ساعة واحدة؟

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رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات عن حلول لفرد الشعر المجعد، حيث تلجأ بعض الفتيات إلى شراء المنتجات الجاهزة التي تعد بحل هذه المشكلة، إلا أن هذه المنتجات غالبًا ما تكون باهظة الثمن، وتفتقر إلى الفعالية، بالإضافة إلى أنها قد تترك آثارًا جانبية على فروة الرأس والشعر ولكن اليوم، نقدم لكم طريقة طبيعية لفرد الشعر باستخدام كيراتين الخميرة الذي يحتوي على العديد من الفوائد، أبرزها تنعيم الشعر وفرده في وقت سريع.

طريقة تحضير كيراتين الخميرة وعصير الليمون

إليكم وصفة فعّالة لفرد الشعر باستخدام الخميرة الفورية فقط، والتي يمكن تحضيرها بسهولة باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

خمس ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، ضعي الخميرة الفورية والماء الدافئ وامزجيهما حتى تذوب الخميرة تمامًا.

اغسلي شعرك جيدًا واتركيه مبللًا.

وزعي الخليط على شعرك المبلل، واتركيه لمدة ساعة كاملة.

بعد مرور الساعة، اغسلي شعرك جيدًا باستخدام الماء والشامبو للتخلص من بقايا الخليط.

كرري هذه الوصفة مرة أسبوعيًا للحصول على شعر ناعم كالحرير.

طريقة تحضير كيراتين الخميرة وزيت الزيتون

إليكِ طريقة أخرى لفرد الشعر باستخدام كيراتين الخميرة وزيت الزيتون، وهي وصفة فعالة أيضًا:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير: