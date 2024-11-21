انت الأن تتابع خبر سر جمال بنات كوريا.. طريقة عمل وصفة الأرز لتفتيح البشرة وإزالة كل التصبغات هتوحدي لونك في 20 دقيقة بس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعجب السيدات من جميع دول العالم من بشرة نساء دولة اليابان، حيث أنها تتميز بالنضارة والصفاء كما أنها خالية من أي عيوب أو بقع داكنة، ومن المعروف عن نساء دولة اليابان إنهن يستخدمن الوصفات الطبيعية فقط ولا أي شئ غيرها، وأن الوصفة الطبيعية التي يستخدمونها هي وصفة الأرز للحصول على بشرة نضرة خالية من أي عيوب، وسوف نشرح لكم في الفقرات التالية طريقة تحضير وصفة الأرز والمكونات الأساسية لتحضيرها.

مكونات وصفة الأرز لتفتيح ونضارة البشرة

يمكن الحصول على بشرة نضرة وصافية من خلال تطبيق وصفة الأرز على الطريقة اليابانية، وذلك من خلال تحضير مكونات طبيعية موجودة في كل منزل

نذكرها لكم على النحو التالي:

عدد 2 ملعقة من الأرز المطحون.

عدد 1 ملعقة من الحليب البودرة.

ملعقتان ونصف من الحليب السائل.

نصف ليمونة معصورة.

طريقة وصفة الأرز لتفتيح ونضارة البشرة

يحتوي الأرز على عدد كبير من الفيتامينات المغذية للبشرة، كما أنه يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة في البشرة مما يجعلها نضرة وصافية خالية من أي عيوب، كما أن إضافة الحليب معه يجعل البشرة بيضاء وناعمة،

ويمكن تطبيق وصفة الأرز من خلال هذه الطريقة.

تمزج جميع المكونات السابقة مع بعضها في طبق صغير.

يوزع مزيج الأرز السابق على البشرة بالتساوي ما عدا منطقة أسفل العينين.

يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

تجفف البشرة جيدًا بالمنشفة ثم بوضع كريم مرطب مناسب للبشرة.

لابد من تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد الأرز لتفتيح ونضارة البشرة