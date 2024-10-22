تبيض البشرة في المنزل وتفتيحها 3 درجات بأسهل المكونات المتوفرة في كل منزل

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رياض - احمد صلاح - يهتم الكثير من الأشخاص بأجسامهم ويبحثون عن طرق العناية به، حيث يبحثون عن طرق العناية بالجسم بشكل عام أو العناية بالبشرة والشعر بشكل خاص مما يؤدي ذلك الي الذهاب لمراكز التجميل، ولكن يفضل استخدام الوصفات الطبيعية للقضاء علي مشاكل الجسم وغيرها، وهذا ما نقدمه خلال المقال.

تبيض البشرة

مكونات الخلطة:

الحليب:

حيث أنه مفيد جداَ للبشرة ويحتوى علي العناصر الغذائية التي تهمل علي تبيض البشرة وإعطائه إشراقه، كما يعمل علي إزالة الجلد الميت من البشرة بالتقشير، يعطي للبشرة لمعان ويحافظ علي شبابها، يعالج حروق الشمس، يخلص البشرة من البقع السوداء والداكنة، تضيق المسامات الواسعة، ويزيل الهالات السوداء.

الحمص المطحون:

الحمص له فوائد عديدة ورائعة للبشرة، حيث يعمل علي تنظيف البشرة من الأوساخ المتراكمة وتنظيف مسامات الوجه، لذلك الحمص جيد جداً لأصحاب البشرة الدهنية، فقد يعمل أيضاً علي امتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة، يحافظ علي مرونة البشرة، يقشر البشرة ويزيل الجلد الميت، يتخلص من حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء بالوجه، يساعد الجلد علي إزالة الشعر الزائد، يقاوم ظهور التجاعيد بالبشرة، حيث يعمل علي شد البشرة وإزالة الخطوط الرفيعة به، يعمل علي تفتيح البشرة وإزالة الاسمرار الناتج عن إشاعة الشمس، والندوب، وأثار حب الشباب.

الكركم:

الكركم رائع جداَ للبشرة، حيث يعمل علي محاربة الأمراض الجلدية بشكل عام ويتخلص من البقع الداكنة بالوجه والمتسببة عن أمراض جليدية أو حب الشباب والندبات وغيره من الأسباب الأخري، يعمل أيضاً علي إبطاء نمو الشعر الزائد بالجلد، أعطاء البشرة نضارة وتوهج شبابي، يحارب ظهور حب الشباب بالتخلص من البكتريا، يخفف من الهالات السوداء أويميحه تماماً.

عصير الليمون الحامض:

الليمون من اكثر المكونات الطبيعية التي تعمل علي تجديد البشرة وجعلها ناعمة ومشعة وأكثر شباباً، كما يتخلص الليمون من الخطوط الرفيعة التي تظهر بالوجه نتيجة التقدم بالعمر، ويتخلص من الجذور الحرة المتسببة لظهور الشيخوخة، كما يعزز صحة البشرة بإنتاج الكولاجين.

المقادير:

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل

نصف ملعقة من عصير الليمون الحامض

ملعقتان كبيرتان من الحمص المطحون

ملعقة صغيرة من الكركم

طريقة التحضير: