انت الأن تتابع خبر هتبقى رابونزل .. أسهل طريقة لعمل كيراتين النشا والفازلين لفرد الشعر الخشن والمجعد في غمضة عين هتلاقيه خيوط حرير‎.. ياريتني عرفتها من زمان؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر هو أحد عناصر الجمال الرئيسية بالنسبة لأي امرأة، وعادة ما تسعى النساء للحصول على شعر ناعم ومفرود لزيادة جمالهم لكن بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من مشكلة الشعر الخشن والمجعد، يمكن حل هذه المشكلة تماما بطرق طبيعية مثل فرد الشعر عن طريق استخدام الكيراتين، الفازلين، والنشا تابعونا للمزيد من التفاصيل حول هذه الوصفة الطبيعية.

كيراتين الفازلين والنشا لفرد الشعر الخشن

تحتوي هذه الوصفة على مكونات فعالة مثل العسل وزيت اللوز التي تساعد على تنعيم الشعر إليكم قائمة المكونات اللازمة لتحضير هذه الوصفة:

٣ ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الاستخدام

لتطبيق وصفة الكيراتين المكونة من النشا والفازلين لتسريح الشعر، يجب علينا اتباع الخطوات التالية بالترتيب: