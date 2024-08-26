انت الأن تتابع خبر هتبقى رابونزل .. أسهل طريقة لعمل كيراتين النشا والفازلين لفرد الشعر الخشن والمجعد في غمضة عين هتلاقيه خيوط حرير.. ياريتني عرفتها من زمان؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الشعر هو أحد عناصر الجمال الرئيسية بالنسبة لأي امرأة، وعادة ما تسعى النساء للحصول على شعر ناعم ومفرود لزيادة جمالهم لكن بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من مشكلة الشعر الخشن والمجعد، يمكن حل هذه المشكلة تماما بطرق طبيعية مثل فرد الشعر عن طريق استخدام الكيراتين، الفازلين، والنشا تابعونا للمزيد من التفاصيل حول هذه الوصفة الطبيعية.
كيراتين الفازلين والنشا لفرد الشعر الخشن
تحتوي هذه الوصفة على مكونات فعالة مثل العسل وزيت اللوز التي تساعد على تنعيم الشعر إليكم قائمة المكونات اللازمة لتحضير هذه الوصفة:
- ٣ ملعقة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
- ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة الاستخدام
لتطبيق وصفة الكيراتين المكونة من النشا والفازلين لتسريح الشعر، يجب علينا اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- الخطوة الأولى تتضمن إذابة الفازلين في حمام مائي ساخن ووضعه في وعاء، ثم إضافة النشا وتحريك المكونات معها حتى تتجانس.
- في الخطوة الثانية، يجري إضافة جميع المكونات الأخرى للخليط مثل زيت الزيتون وزيت اللوز والعسل، ويقوم بتحريك المكونات مرة أخرى حتى يتحقق توزيع متساوٍ وقوام ناعم.
- في الخطوة الثالثة، يتم قسم الشعر إلى ثمانية أقسام، وتوزيع الخليط عليه من الجذور حتى الأطراف وتركه على الشعر لمدة أربع ساعات.
- في الخطوة النهائية، يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب له، سنلاحظ الفرق والنتائج منذ الاستخدام الأول، حيث ستكون الشعر ناعمًا بشكل غير طبيعي.