رسمياً.. الحكومة تزف بشرى بصرف المرتبات لجميع الموظفين في الشمال والجنوب

الرياض - محمد الاطلسي - زفت الحكومة، رسمياً ، بشرى سارة لكافة الموظفين في كل المحافظات على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم شمالاً وجنوباً، بإعادة تصدير النفط الخام وصرف المرتبات.

جاء هذا في تصريح لوزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، أكد فيه قرب عقد مفاوضات بين الحكومة وجماعة الحوثي في الملف الاقتصادي، للاتفاق على اعادة تصدير النفط المتوقف منذ عامين وصرف المرتبات لجميع الموظفين.

وقال وزير الخارجية شائع الزنداني في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الروسية خلال زيارته لموسكو، إن "هناك اجتماعاً مرتقباً للجنتين الاقتصاديتين التابعتين للحكومة والحوثيين لمعالجة عدد من القضايا".

يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر عن تفاصيل حصرية بشأن هدف زيارة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إلى العاصمة عدن والتي استمرت نحو أربع ساعات، وعلاقتها بترتيبات للأمم المتحدة لعقد مفاوضات جديدة في الملف الاقتصادي.