احذر.. إذا وجدت لعاب علي وسادتك عند استيقاظك من النوم فهي علامة لهذه الأمراض الخطير !!

الرياض - محمد الاطلسي - يعاني بعض الأشخاص من مشكلة سيلان اللعاب بكثرة خلال النوم. إلا أن قلة منهم تتساءل عن سبب حدوث ذلك. فإن كنتم من هؤلاء اعلموا أن عضلات الوجه تسترخي أثناء النوم. وفي حال تجمع اللعاب في الفم فإنه يبدأ بالسيلان لأن تلك العضلات لا تشكل حاجزاً يمنعه من ذلك.

ومن الممكن أن يشكل فرط سيلان اللعاب دلالة على الاصابة بمرض عصبي أو المعاناة من احتقان الأنف. وقد يحدث ذلك أيضاً لدى الأشخاص الذين واجهوا في وقت سابق مشكلة في القلب أو الدماغ. تعريف سيلان اللعاب أثناء النوم هو أحد اضطرابات النوم التي تجعل الشخص يشعر بالحرج أمام الآخرين وغالباً ما ينتشر بين الأطفال في مرحلة نمو الأسنان، ويحدث أن يسيل لعاب الطفل في اليقظة أو أثناء النوم ولكن مع البالغين الوضع يختلف تماماً حيث بعد الاستيقاظ تلاحظ بأن الوسادة رطبة وقد يحدث ذلك بسب الإصابة بأمراض معينة يمكن أن تزيد من إنتاج اللعاب وهذه الحالة يعاني منها الملايين من الأشخاص كل يوم أثناء النوم. وتعود أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم إلى: النوم على أحد الجوانب باستمرار: هل تنام على أحد الجوانب باستمرار سواء الأيمن أم الأيسر؟ قد تكون إجابتك على هذا السؤال هي سبب وراء وجود سيلان اللعاب أُثناء النوم. عندما تنام على الجانب يدفعك لفتح فمك طوال النوم ودفع اللعاب ليسيل على الوسادة بدلاً من أن يذهب لأسفل. هذه الأسباب الأكثر شيوعاً لسيلان اللعاب أثناء النوم. التهاب الجيوب الأنفية: يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى صعوبة في البلع والتنفس وهذا بدوره يؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم. وتزداد الحالة سوءاً عندما تعاني من نزلة البرد حيث تدفعك للتنفس عن طريق الفم بسبب انسداد الأنف مما يتسبب في تدفق اللعاب من الفم. الحموضة أو ارتجاع المريء: إذا كنت تعاني من الحموضة أو ارتجاع المريء قد يكون ذلك سببا وراء إفراط إفراز اللعاب في الفم. لأنها تحفز إنتاج حمض المعدة إلى المريء وهذا بدوره يؤدي إلى اللعاب المفرط. الحساسية أو التسمم: قد يحدث إنتاج اللعاب المفرط بسبب حساسية الأنف، حساسية الطعام، التسمم الناتج عن المبيدات الحشرية، هذه الحالات غالباً ما تؤدي إلى سيلان اللعاب المفرط. وفي بعض الأحيان فإن الحساسية الشديدة أو التسمم يهدد حياتك لذلك يجب طلب المساعدة من الطبيب باستمرار. التهاب اللوزتين: اللوز والغدد الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق عندما تلتهب تؤدي إلى تقيد إنتاج اللعاب المتراكم في أسفل الحلق ويسمى بالتهاب اللوزتين. وهو أحد الأسباب الشائعة وراء سيلان اللعاب أثناء النوم. وقد تواجه سيلان اللعاب من الفم أثناء النوم بسبب التهاب الحلق. مشاكل الأسنان: إذا كنت تعاني من التهابات اللثة والأسنان ومجموعة المشاكل الأخرى التي تواجه صحة الأسنان يمكن أن تزيد من إنتاج اللعاب. عيب خلقي في الفم: قد تعاني من عيب خلقي في الفم إذا كان الفم أو اللسان لهما حجم كبير والأسنان ضيقة أو تضخم الغدد الليمفاوية يؤدي إلى سيلان اللعاب، وللتغلب على هذه المشكلة يجب أن تحدد السبب وراء سيلان اللعاب أثناء النوم وأفضل وسيلة للحد من هذه الحالة هي تجنب النوم على الجانب لأن هذه الوضعية تشجع على فتح الفك مما يؤدي إلى فتح الفم أثناء النوم.