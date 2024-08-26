انت الأن تتابع خبر حان وقت الرعب والدعاء الى الله.. ميشال حايك يكشف اخر تنبؤاته وهو يرتجف من الخوف ما سيحدث في الايام القادمة لن يتحمله اي انسان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق المتنبئ الشهير ميشال حايك سلسلة من التوقعات الجريئة والمثيرة للجدل، متنبئًا بأحداث كبيرة ومقلقة ستحدث قريبًا، حيث أعلن عن وقائع مؤثرة قد تهز الأوضاع الراهنة في العديد من الدول حول العالم.

ظهرت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي جرى مؤخرًا، ما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط الإعلامية وبين المتابعين في الوطن العربي.

وأضاف حايك في تفاصيل توقعاته أن تركيا ستكون مسرحًا لحادثة استثنائية تتمثل في سقوط نيزك ضخم، ما سيؤدي إلى وقوع زلازل جديدة في بداية العام الجاري. كما أشار إلى أن لبنان على أعتاب تجربة تغييرات جذرية ستغير ملامح الحياة فيه، نافيًا أن تكون هذه التغييرات متعلقة بتقسيم البلاد.

ولم تقتصر توقعاته على تلك الدول فحسب، بل تحدث أيضًا عن تأثيرات كبيرة ودرامية مرتقبة ستضرب عدة دول على الصعيدين العربي والأوروبي، بما في ذلك سوريا، العراق، السعودية واليمن، ووصولاً إلى القوى العظمى كالولايات المتحدة، روسيا والصين.

هذه التوقعات الجدلية من ميشال حايك تؤكد على الحاجة للاستعداد الجيد والتأهب التام لمواجهة التحديات والتغيرات الكبرى المتوقعة في المستقبل القريب، مما يدفع الجميع لضرورة فهم هذه التنبؤات واستشراف تأثيراتها المحتملة على مختلف الصعد.