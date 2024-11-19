شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة أبو ظبي الرياضية علي النايل سات والعرب سات وكيفية ضبطها علي التلفاز والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة من أكثر الترددات بحثا على جميع محركات البحث من قبل الكثير من مشجعين كرة القدم والبطولات الرياضية الهامة، باعتبار قناة أبو ظبى الرياضية من أبرز القنوات الفضائية التى تقوم بنقل المباريات المحلية والعالمية بجودة عالية، فا سنعرض اليكم بيانات تردد قناة أبو ظبى الرياضية في السطور التالية في موقعنا الإخباري اقرأ نيوز.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

وبعد ان تداول البحث عن تردد قناة أبو ظبى على الأقمار الصناعية المختلفة من قبل الكثير من مشجعين الساحة الكروية، لكي يتمكنوا من تثبتيها علي أجهزة الاستقبال الخاصة بهم ومتابعة أبرز المباريات التي تقوم القناة بنقلها فا اليكم تردد قناة أبو ظبى الرياضية على القمر الصناعي النايل سات، والذي جاء علي النحو التالي:

قم أولا بضبط التردد على: 11411.

اضبط معدل الترميز على: 30000.

اضبط الاستقطاب على: أفقي.

اضبط معامل تصحيح الخطأ على: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات

وبعد أن عرضنا اليكم بيانات تردد قناة أبو ظبي الرياضية علي القمر الصناعي النايل سات، فا أعلن بتوافر تردد أخر لقناة أبو ظبي الرياضية علي القمر الصناعي العرب سات، والذي جاء علي النحو التالي:

التردد: 11804.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت قناة أبو ظبى الرياضية على التلفاز

ولكى تتمكنوا من ضبط تردد قناة أبو ظبى الرياضية علي الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات الذى قومنا بعرضه اليكم في السطور السابقة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، عليكم القيام باتباع بعض الخطوات البسيطة لكى تتمكنوا من تثبيت القناة على التلفاز، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالى: