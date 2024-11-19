شكرا لاهتمامك لمعرفة ” 2024 On Time Sports” تردد اون تايم سبورت لمتابعة افضل البرامج والبطولات الرياضية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

محبي وعشاق الكرة ما زالوا يبحثوا عن تردد اون تايم سبورت، حيث أن قناة أون تايم سبورت تبث مباريات الدوري المصري لكافة الأندية المصرية الموجودة في الدوري مع بث اقوي البرامج التحليله لدوري المصري وكافة الدوريات العالمية، وتتميز القناة بانها تعمل علي مدار اليوم بدون توقف او انقطاع باعلي جودة صوت وصورة، وسوف نتناول الأمر من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري المتنوع إقرأ نيوز.

تردد اون تايم سبورت

يزداد البحث عن تردد اون تايم سبورت عبر محركات البحث الرائجة، حيث تقوم أون تايم سبورت ببث كل ما يخص المحتوى الرياضي لا يقتصر دورها على مباريات كرة القدم فحسب بل أنها تٌقبل على عرض مباريات كرة الطائرة ومباريات كرة السلة وغيرهم من الرياضيات، ومؤخراً قامت أون تايم سبورت ببث مباريات الدوري المصري فور بدايته لموسم جديد يحمل معه بالطبع الكثير من المفاجئات والتوقعات، ويكون التردد كما الاتى:

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات

التردد على القمر الصناعي النايل سات: 11861.

معامل الترميز على القمر الصناعي النايل سات: 27500.

الاستقطاب على القمر الصناعي النايل سات: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ على القمر الصناعي النايل سات هو: 5/6.

جودة الصورة الخاص القناة على القمر الصناعي النايل سات هو: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت on time sport علي القمر الصناعي العرب سات

التردد الخاص علي القمر الصناعي العرب سات هو: 12379.

معدل الترميز علي القمر الصناعي العرب سات هو: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة علي القمر الصناعي العرب سات هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ علي القمر الصناعي العرب سات هو: 5/6.

جودة الصورة الخاص القناة علي القمر الصناعي العرب سات هو: HD.

برامج قناة أون تايم سبورت

اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري المتنوع إقرأ نيوز برامج قناة أون تايم سبورت، حيث ان هذه البرامج لها شعبيه كبيرة عند محبي كرة القدم، وتكون كما الاتى من خلال السطور القادمة: