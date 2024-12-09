انت الان تتابع خبر استقبل تردد قناة سبيس تون 2024 على النايل سات بجودة عالية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - لكل من يبحث عن تردد قناة سبيستون الجديد سوف نعرض إليكم الآن التردد الجديد الخاص بالقناة بالإضافة إلى خطوات استقبال القناة على التلفاز للاستمتاع بمشاهدة ممتعة لكافة البرامج الكرتونية المتنوعة التي يتم عرضها على القناة حيث أنها مناسبة جداً للأطفال كما أنها تهدف إلى عرض برامج تعليمية وثقافية بالإضافة إلى أفلام كرتونية مسلية للأطفال لذلك سوف نتعرف على التردد الجديد الخاص بهذه القناة على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات

لكي نضمن إليكم مشاهدة ممتعة لجميع المحتوى التي تقدمه هذه القناة وذلك من خلال الآتي.

لإستقبال قناة سبيستون على التلفاز الخاص لابد من إدخال التردد التالي 11785.

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

الجودة عالية HD.

تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات

سيتم التعرف على التردد الجديد الخاص بهذه القناة لكي تتمكن من مشاهدة كافة الأفلام الكارتونية القصيرة المسلية وذلك على النحو التالي.

تستطيع الآن تحميل القناة على التلفاز الخاص بك عن طريق هذا التردد 12341 .

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

معدل الترميز هو 27500.

معدل الاستقطاب عمودي.

وذلك بجودة HD.

ما هي أسماء كواكب قناة سبيستون