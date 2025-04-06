سيلفى يجمع الرئيس السيسى وماكرون وبائع مصرى.. والبائع: شكرا يا ريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 11:26 مساءً - طالب شاب مصرى يعمل بأحد محلات القاهرة، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقاط صورة سيلفى معه أثناء مروره من أمام المحل بصحبة الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون، أثناء جولة بخان الخليلى بالقاهرة.

واستجاب الرئيس السيسى لطلب الشاب وأخذ معه صورة سيلفى تذكارية، والتى انضم إليها الرئيس الفرنسى، حيث وجه الشاب الشكر للرئيس السيسى على الاستجابة وجبر خاطره، قائلا:"شكرا ياريس"، وتبسم الرئيس السيسى ضاحكا له، كما ابتسم الرئيس الفرنسى للشاب، وهتف المواطنين المصريين :"بنحبك ياريس.. بنبحك يا سيسى".

وأعلن الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، وصوله للأراضي المصرية، في زيارة رسمية مساء اليوم الأحد.