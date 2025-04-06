مقتل 22 شخصا على الأقل جراء فيضانات في عاصمة الكونغو الديمقراطية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 07:28 مساءً - أسفرت الفيضانات الهائلة التي شهدتها عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينشاسا، عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، وقطعت الوصول إلى أكثر من نصف المدينة والمطار الرئيسي في البلاد، بحسب ما أفادت به السلطات اليوم الأحد.

وقال وزير الصحة الإقليمي، باتريسيان نجونجو، إن معظم الوفيات التي وقعت خلال أمطار يوم الجمعة الغزيرة نتجت عن انهيار الجدران.

وتضرر الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار، لكنه أُعيد فتحه أمام حركة المرور الخفيفة، ومن المتوقع أن يُعاد فتحه بالكامل أمام جميع أنواع المرور خلال 72 ساعة، وفقا لما صرح به حاكم كينشاسا، دانيال بومبا.

ويربط هذا الطريق أيضا كينشاسا ببقية مناطق الكونغو الديمقراطية، مما يثير مخاوف المسؤولين بشأن تأثير ذلك على حركة التجارة.

وقال بليز نديندو، سائق شاحنة: "نحن هنا منذ غروب الشمس، لكننا لا نحرز أي تقدم، لأننا أُبلغنا أن الطريق مقطوع إلى قسمين، ونحن بانتظار استلام بضائعنا".

وكانت فيضانات مماثلة قد أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 100 شخص في كينشاسا عام 2022.