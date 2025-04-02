ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل في الفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 06:32 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، فقد استهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها "له معلومات جنائية"، وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

محمد يوسف

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