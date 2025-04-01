وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريراً حول متابعة الوضع بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 08:26 مساءً - تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً مجمعاً مساء اليوم الثلاثاء من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات ومبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليوم الأول والثاني لعيد الفطر المبارك.

وأوضح التقرير قيام السادة المحافظين بمتابعة أجواء احتفالات المواطنين في مختلف المدن والأحياء والمراكز بعيد الفطر المبارك عبر مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والعمل على سلامة وراحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

و أضاف التقرير أن المحافظات رصدت عدد من حالات البناء المخالف ومحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية عبر منظومتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالإضافة الي إبلاغ المواطنين بوجود تلك الحالات وذلك في محافظات القليوبية والشرقية والأقصر وأسوان والمنيا والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والإسكندرية والدقهلية لمحاولة استغلال أجازة عيد الفطر المبارك حيث تمت ازالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

كما أشار التقرير إلي حالة الهدوء واستقرار الحالة العامة في مختلف المحافظات مع وجود اقبال كبير من المواطنين وأسرهم بمختلف الأعمار علي الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي والميادين العامة في مختلف أنحاء المحافظات ، كما أكد التقرير علي قيام السادة المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية في مناطق مختلفة وبعض المنشآت العامة والحيوية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العيد .

كما أوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية إلي قيام المراكز والمدن والأحياء و الوحدات المحلية وشركات النظافة وهيئتي النظافة والتجميل بالمحافظات بحملات علي مدار اليوم لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين وأماكن تجمعات المواطنين .

كما أشار التقرير إلى تعرض عدد من المحافظات لنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع وجود سحب وغيوم وسقوط أمطار خفيفة ومتفاوتة علي بعض المناطق .

ووجهت وزير التنمية المحلية باستمرار متابعة القطاعات المعنية بالوزارة في متابعة الوضع بالمحافظات بالتعاون مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات علي مدار اليوم خلال أيام أجازة عيد الفطر والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة.

و طالبت الدكتورة منال عوض ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية حتي نهاية الأجازة وتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بالشوارع والميادين الفرعية والرئيسية وإزالة أي تعديات علي حرم الطريق العام وكذا التواجد المستمر لرؤساء المدن والأحياء والقيادات التنفيذية في الشارع للعمل علي راحة المواطنين وسلامتهم .

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة الإزالة في المهد بالتنسيق مع الجهات المختصة .

كما وجهت د.منال عوص المحافظات برفع درجة الاستعدادت لمواجهة التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الجوي الذي تتعرض له البلاد حالياً.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن مبادرة " صوتك مسموع " التابعة للوزارة تتلقي أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على وسائل المبادرة من خلال :