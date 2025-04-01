النائب علاء عابد: القضية الفلسطينية فى مقدمة أولويات الدولة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 06:32 مساءً - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، على الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني وتحقيق حقوقه المشروعة.

وأوضح "عابد"، أن مصر تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، وتواصل العمل بجدية لدعم كافة المساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، مضيفا أن موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واضح وثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة، سواء من خلال القمم الدولية أو الاجتماعات الثنائية، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وتابع النائب علاء عابد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد في كل مناسبة أهمية وقف التصعيد العسكري والحفاظ على أرواح المدنيين، مشيراً إلى الجهود المصرية التي تبذل دائماً لوقف الأعمال العدائية وحماية الشعب الفلسطيني من آثار الحروب والاعتداءات، مشيدا بالجهود المصرية في إعادة الإعمار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

واختتم النائب علاء عابد بيانه، بالتأكيد أن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل بجدية لحل هذه القضية الممتدة لعقود، معرباً عن تقديره لدور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تقديم الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية.