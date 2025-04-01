الطقس غدا مائل للحرارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 05:26 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غد، الأربعاء 2 أبريل 2025، ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، وحالة البحرين البحر المتوسط معتدل، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 27 درجة

الصغرى 17

الإسكندرية

العظمى 26

الصغرى 16

مطروح

العظمى 24 درجة

الصغرى 15

سوهاج

العظمى 30 درجة

الصغرى 16

قنا

العظمى 31 درجة

الصغرى 18

أسوان

العظمى 34 درجة

الصغرى 20 درجة