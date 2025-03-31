رئيس الشاباك الجديد يثير الجدل.. اختيار نتنياهو قد يسبب أزمة مع ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 مارس 2025 07:29 مساءً - حالة من الجدل أثارها اختيار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس الشاباك الجديد إيلي شرفيط، خلفا لرونين بار، والذي أقالته الحكومة مؤخرا، على خلفية موقفه من الحرب في غزة، في ضوء مواقفه تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعد الداعم الأكبر لتل أبيب في اللحظة الراهنة.

اعتبر السيناتور الجمهوري ليندسى جراهام أن تعيين إيلي شرفيط رئيسا جديدا للشاباك يثير إشكالية بالغة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة.

وأضاف "التصريحات التي أدلى بها شرفيط بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستسبب توترا غير ضروري في وقت حساس".

وقال جراهام "نصيحتي لأصدقائي في إسرائيل أن يغيروا المسار ويدققوا أفضل في الاختيارات"

واختيار شرفيط أثار قدرا كبيرا من الجدل، في ضوء ما أثاره من انتقادات بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضية أزمة المناخ، وهو ما قد يؤدي إلى توتر في العلاقة مع الولايات المتحدة، في لحظة حساسة للغاية تحتاج فيها تل أبيب لدعم واشنطن.

وبحسب تقارير عبرية، شارك شرفيط مع مجموعة من النقباء وضابط كبير آخر في المظاهرات ضد ما يسمى بـ"الثورة القانونية" التي تضمنت إصلاحات حكومية للمنظومة القضائية، التي كان يدعمها نتنياهو، وهو ما يثير شكوك حول استمراره في منصبه.