سقوط عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 01:29 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لممارسته نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن والشركات بأسلوب "كسر الكالون".

وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد (9) وقائع سرقات بذات الأسلوب، وأضاف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائه سيئى النية (عاملان) تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (عاملان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما (5 سيارات "متحصلات وقائع سرقة" - أجزاء من سيارة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.