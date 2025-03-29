حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 04:28 مساءً - تعلن هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول تطوير الذوبان في المختبر.

تهدف ورشة العمل إلى تدريب العاملين في القطاع الدوائي على أحدث آليات الرقابة الدوائية، بما في ذلك اختبار معدل الذوبان المعملي، والتعريف بكيفيه إنشاء طرق اختبار معدل الذوبان بما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة.

ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الاثنين الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية.

تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٥.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/mr3zx8sk

للاطلاع على الأجندة برجاء الضغط على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/mvnczxz3