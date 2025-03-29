مركز الفلك الدولى: عيد الفطر الإثنين فى 8 دول.. المغرب والهند وماليزيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 04:28 مساءً - أعلن مركز الفلك الدولى، أن الشمس في شرق العالم الإسلامي ستغيب بعد قليل، وسيبدأ أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي بتحري الهلال من مختلف دول العالم، من أستراليا وحتى الولايات المتحدة، وذلك باستخدام جميع الوسائل المتاحة، بالعين المجردة وبالمناظير وبتلسكوبات محوسبة وبتقنية التصوير الفلكي.

وحتى الآن نتائج كشف مركز الفلك الدولي نتائج تحري هلال أول الشهر (شوال) وأول أيام عيد الفطر المبارك، كما يلى

بداية الشهر الرسمية وأول أيام عيد الفطر المبارك:

الأحد 30 مارس 2025

1 . تركيا

الإثنين 31 مارس 2025

1 . المغرب (التحري يوم الأحد)

2 . الهند (التحري يوم الأحد)

3 . أندونيسيا

4 . إيران (التحري يوم الأحد)

5 . باكستان (التحري يوم الأحد)

6 . بروناي (التحري يوم الأحد)

7 . بنغلادش (التحري يوم الأحد)

8 . ماليزيا (التحري يوم الأحد)

وقال مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، في تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال عيد الفطر للعام الهجري 1446 إن "رؤية هلال شوال اليوم السبت مستحيلة من شرق العالم، وهي غير ممكنة من باقي مناطق العالم العربي والإسلامي باستخدام جميع وسائل الرصد بما في ذلك العين المجردة والتلسكوب وتقنية التصوير الفلكي أيضا."

وأضاف أن رؤية الهلال يومها " ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من وسط وشمال القارة الأميركيةـ مع كون الرؤية صعبة جدا من شرق القارة الأميركية حتى باستخدام التلسكوب، ولا توجد إمكانية لرؤية الهلال بالعين المجردة إلا من مناطق المحيط الهادئ غرب الولايات المتحدة."

وأوضح في البيان أنه في بعض المدن العربية والعالمية بما فيها مكة المكرمة والقاهرة ومسقط وعمان، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس تجعل رؤية الهلال في المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.

وخلص مركز الفلك الدولي إلى أنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الاثنين 31 مارس.

ولكنه استدرك بأنه نظرا لحدوث الاقتران يوم السبت 29 مارس قبل غروب الشمس ولغروب القمر بعد غروب الشمس من وسط وغرب العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن بعض الدول بدء الشهر القمري في اليوم التالي، وعليه من غير المستبعد إعلان بعض الدول عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس، حسب مركز الفلك الدولي.