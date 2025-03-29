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ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بحلول عيد الفطر المبارك

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ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بحلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 04:28 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالاً هاتفياً من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن جلالة ملك البحرين قدم التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، حيث تمنى سيادته لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعباً كل التقدم والرخاء، داعياً الله عز وجل أن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والإستقرار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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