تحويلات مرورية تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال غلق مدخل بلبيس الصحراوى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 03:32 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيد أعمال الغلق الكلى لمدخل طريق بلبيس الصحراوى للقادم من الطريق الدائرى ما بعد منزل كوبرى بلبيس تجاه طريق الإسماعيلية تجاه القاهرة وصولاً لشارع الملاحة الجوية.

ويستلزم ذلك تحويل الطريق للقادم من الطريق الدائرى "كوبرى بلبيس أعلى طريق الإسماعيلية" تجاه طريق بلبيس الصحراوى يسلك منزل كوبرى بلبيس تجاه طريق الإسماعيلية تجاه القاهرة وإستكمالاً بطريق الخدمة لطريق الإسماعيلية فيميناً شارع جامعة هليوبوليس وإستكمالاً بشارع الملاحة الجوية تجاه التحويلات السابقة تجاه طريق بلبيس الصحراوى.. وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم السبت الموافق 29/3/2025.. ولمدة خمسة أشهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.