استعدادات شمال سيناء لعيد الفطر.. رفع الطوارئ بالصحة والتموين والمديريات العامة وتوفير السلع بالأسواق (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 03:32 مساءً -

- توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها بالأسواق من خضروات ولحوم

- طرح المواد التموينية والغذائية والأسماك بكافة أسواق المحافظة

- إلغاء جميع أجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات

استعدت محافظة شمال سيناء، لاستقبال عيد الفطر المبارك وسط إجراءات احترازية مشددة بالتزامن مع رفع حالة الاستعداد بكافة المقرات الخدمية بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة ونخل بوسط سيناء .

قال اللواء دكتور خالد مجاور ،محافظ شمال سيناء، أنه قرر رفع درجة الاستعداد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، بكافة مديريات الخدمات والإدارات المركزية بمحافظة شمال سيناء، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات أخرى فرعية في كل مجلس مدينة ومديرية استعدادا للعيد، مع تواجد رئيس المصلحة أو نائبه أو السكرتير على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال أيام العيد المبارك.

ووجه المحافظ باستمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الفطر، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن ، وأن يكون هناك مدير مسئول في كل قطاع ، مع تنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات .

وأكد اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء علي توفير احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد المبارك، علاوة على التوسع في دخول البضائع والسلع الغذائية والمواد التموينية مع التأكيد على رفع القمامة أولا بأول، من أجل الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، بجميع قطاعات المحافظة.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على محلات البقالة والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات .

بدوره أعلن رأفت العبد ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المديرية استعدادًا للعيد.. مشيرًا إلي توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادًا لعيد الفطر.

وأكد" العبد " على توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها بالأسواق من سلع تموينية و لحوم ودواجن وأسماك ، لجانب توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي.

وأعلن عن استمرار تشغيل سوق الجملة المركزي لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق الخارجي، مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين.

و أعلن الشيخ محمود مرزوق، مدير أوقاف شمال سيناء، عن تخصيص 12 ساحة لأداء صلاة العيد فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأكد مدير عام أوقاف شمال سيناء أن الساحات تم توزيعها بواقع 5 ساحات بمركز العريش، و4 ساحات بمركزى بئر العبد ورمانة، وساحة واحدة بكل من الشيخ زويد، الحسنة، ونخل بوسط سيناء، مع تخصيص خطيب أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة لإمامة المصلين وإلقاء خطبة العيد.

وأعلن ، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى ، فضلًا عن انتظام ضخ مياه الشرب في مختلف الأحياء والتجمعات دون انقطاع خلال أيام العيد.. مؤكدًا علي تشكيل غرفة عمليات بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة العريش لمتابعة تنفيذ برامج ضخ المياه اليومية وتلقي بلاغات المواطنين والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأعلنت مجالس المدن علي مستوي المحافظة استعدادها للعيد، حيث تم تشكيل غرف عمليات في كل مجلس مدينة، بجانب اعداد نوبتجيات العيد وتكليف العاملين في المجالس كلا في نطاقه بالتواجد خلال ايام العيد طبقا لجدول النوبتجيات للعمل علي راحة المواطنين.

كما أعلن الدكتور، أحمد سمير بدر مدير عام مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، استعدادًا لعيد الفطر المبارك

وأكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، على تنظيم جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد.

وأشار ، إلى توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، وتوفير عدد من الاسرة بالطوارئ مع التأكد من وجود اطباء وفنيين الاقسام المعاونة.

ووجه الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، إلى رفع حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء، واستمرار عمل غرفة العمليات بديوان المرفق بالعريش لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا على توزيع سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية والمنتزهات والشواطئ والكورنيش على مستوي المحافظة لمواجهة أية طوارئ طوال أيام العيد.

وأشار إلى توفير سيارة اسعاف بالساحات والمساجد الكبرى الذي ستقام فيها صلاة العيد، مع تواجد مدير الاسعاف وطاقم الاشراف على رأس العمل خلال أيام العيد.