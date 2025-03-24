رئيس مجلس الوزراء يكرم عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر لفوزه بالمركز الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 01:28 مساءً - أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أسماء الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خلال المؤتمر الوطني للمبادرة الذي عقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مدير مكتب الأمم المتحدة بمصر، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس اللجنة الوطنية للمبادرة، والسفير هشام بدر، منسق المبادرة، وعدد كبير من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الدولية بمصر، وبحضور الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، نائبًا عن فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

حيث أعلنت رئاسة مجلس الوزراء فوز الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، بالمركز الأول والجائزة الذهبية على مستوى مصر، وسلمها له الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حفل إعلان الجوائز.

يعد الدكتور محمد جلال هو أول أستاذ بجامعة الأزهر يفوز بالمركز الأول على المستوى الوطني في هذه المبادرة الرئاسية التي تُنَظَّم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبإشراف مجلس الوزراء، وتنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبشراكة عدد كبير من الوزارات المصرية والهيئات الدولية عن مشروعه الخاص بتصميم وتنفيذ وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء الذكية الصديقة للبيئة والمنخفضة التكاليف؛ لاستخدامها في المصانع كثيفة الاستهلاك للمياه لمعالجتها وإعادة استخدامها في عمليات الإنتاج مما يوفر تكلفة إنتاج كبيرة ويحافظ على الموارد المائية ويمنع تلوثها مما يعكس ترجمة عملية لجهود الدكتور محمد جلال العلمية المتميزة في دعم مسيرة البناء والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

يذكر أنه تقدم للمبادرة عدد (5790) مشروعًا على مستوى مصر في مختلف المجالات التي تم تقييمها من خلال لجان تحكيم وعدد من الخبراء المختصين، وقد تم تصعيد 345 إلى اللجنة الوطنية العليا للتقييم النهائي وإعلان الفائزين، وتم اختيار عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر الفائز بالمركز الأول.