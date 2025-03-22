هيئة ”الرعاية الصحية” في أسبوع: ”أنشطة وإنجازات مستمرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 04:32 مساءً - تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تقديم سلسلة الفيديوهات الدورية تحت عنوان "الرعاية الصحية في أسبوع".

يستعرض الفيديو أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة من السبت 15 مارس إلى الجمعة 21 مارس 2025، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الخدمات الصحية، وتحقيق الجودة العالمية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، تماشيًا مع رؤية مصر 203