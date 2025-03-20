آداب القاهرة تنظم دورة تدريبية مجانية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للطلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 09:32 صباحاً - د.محمد سامى عبدالصادق: الدورة تستهدف التعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والمذاكرة وتيسير العملية التعليمية واستكشاف الفرص المستقبلية فى مجاله.

د. نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب: الذكاء الإصطناعي يوفر بيئة تعليمية شاملة ووسائل تعليمية تفاعلية لذوي الهمم.

نظمت وحدة الذكاء الإصطناعي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، بالتعاون مع المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة، على مدى 5 أيام، دورة تدريبية مجانية "أونلاين" تحت عنوان "أساسيات الذكاء الإصطناعي" لطلاب الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تمكينهم من الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي في تطوير أساليب حياتهم وتعزيز تجربتهم التعليمية.

أقيمت هذه الدورة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب، وأدارها الدكتور عصام عيسوي مدير وحدة الذكاء الإصطناعي بكلية الآداب، والدكتورة سرفيناز أحمد مدير المكتبة المركزية الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن دورة أساسيات الذكاء الإصطناعي لطلاب الجامعة من ذوي الهمم يقدمها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، وتستهدف تعريف الطلاب بأساسيات الذكاء الإصطناعي، والتعرف على تطبيقاته في الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية، وتحسين العمليات الإدارية بإستخدام الذكاء الإصطناعي، والتوسع في تطبيقاته في الحياة اليومية، وإستخدامه في المذاكرة وتسهيل العملية التعليمية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المستقبلية في مجاله.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب، أن الذكاء الإصطناعي يلعب دورًا مهمًا في دعم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر لهم بيئة تعليمية شاملة، كما يوفر أدوات ووسائل تعليمية تفاعلية تساعدهم على التعلم بفعالية، مشيرًة إلى أن التسجيل للدورة علي الرابط المخصص لها وهو https://forms.gle/on97rsZMRFcCpC4p6.