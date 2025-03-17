«الصحة» توفر فصيلة الدم لـ صنع الله إبراهيم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 05:25 مساءً - وفرت وزارة الصحة فصيلة الدم A سالب، وذلك بعدما تواصل الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، لضمان تقديم كل المساعدات الطبية للكاتب صنع الله إبراهيم.

وتم التواصل مع ابنة الكاتب صنع الله إبراهيم "نادية" لاستلام فصيلة الدم من وزارة الصحة، من أجل إتمام علاج الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بأحد مستشفيات القاهرة.

كما تواصل وزير الثقافة مع أسرة الأديب الكبير للاطلاع على حالته الصحية عن كثب، والوقوف على أي احتياجات طبية مطلوب لضمان توفير أقصى درجات الرعاية له، مؤكدًا أن الوزارة تتابع حالته لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانبه وجه وزير الصحة بتوفير كل الخدمات الطبية اللازمة لحالة الأديب الكبير، والتأكد من تقديم الرعاية الفائقة له.