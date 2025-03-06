وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى مكة المكرمة للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 10:29 صباحاً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح يوم الخميس ٦ مارس ٢٠٢٥ إلى مكة المكرمة، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الإقليمية وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك السيد وزير الخارجية يوم الجمعة ٧ مارس في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد بجدة لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني فى ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي.