نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس السبت 1 فبراير 2025: أجواء دافئة واستمرار غياب الأمطار عن القاهرة والجنوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر أجواءً دافئة مع استمرار غياب الأمطار عن القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، تزامننًا مع وداع شهر يناير، الذي يُعد نظريًا أبرد شهور العام، ما دفع الكثيرين للتساؤل: "أين ذهب الشتاء والأمطار؟"

توقعات الأرصاد الجوية لشهر فبراير

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس في فبراير، حيث تشير التحديثات الأخيرة إلى استمرار الطقس الدافئ خلال الأسبوع الأول من الشهر، ما يعكس تغيرًا مناخيًا واضحًا في مصر، التي كانت معروفة بمناخها "الحار الجاف صيفًا، الدافئ الممطر شتاءً".

وأكدت الهيئة أن مصر، مثل باقي دول العالم، تتأثر بالتغيرات المناخية، ومن أبرز مظاهر هذا التغير:

تزايد فرص الأمطار الصيفية في المناطق الجنوبية، بعدما كانت مقتصرة على الخريف والشتاء.

ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الصيف.

أبرز الظواهر الجوية اليوم

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي، مما يقلل من فرص تكوّن السحب الممطرة.

تشكل شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: حالته مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات