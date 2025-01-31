ضبط 6 شركات ومكاتب سياحة بدون ترخيص تزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى، وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 5 شركات ومكتب "بدون ترخيص"، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على برامج وإستمارات لرحلات دينية، دفتر إيصالات حجز، كروت دعاية، وإيصالات إستلام نقدية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.