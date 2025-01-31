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إحباط محاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة.. ومصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

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إحباط محاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة.. ومصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 12:32 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد. 

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة "الحشيش والآيس، و3 بنادق آلية.

 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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