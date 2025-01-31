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قطاع التدريب بالداخلية يشارك فى إحتفالية بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة داخل قصر ثقافة وادى النطرون

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قطاع التدريب بالداخلية يشارك فى إحتفالية بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة داخل قصر ثقافة وادى النطرون

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 12:32 مساءً -  

إحتفالاً بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصاً من أجهزة وزارة ‏الداخلية على مشاركة الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى، شارك قطاع التدريب بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة فى إحتفالية بقصر ثقافة وادى النطرون، بحضور اللواء نــائب مدير الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن، وعدد من القيادات الأمنية وطلبة معاهد معاونى الأمن، بالإضافة إلى ممثلى عن كلٍ من وزارتى الثقافة والأوقاف ومجلس النواب ومحافظة البحيرة وعدد من رجال الدين.

 

ورحب مدير قصر ثقافة وادى النطرون خلال كلمته بالحضور، وتوجه بالشكر لوزير الداخلية، كما توجه بالتحية إلى الشهداء الأبرار أبناء مصر من رجال الشرطة والقوات المسلحة، مقدماً التهنئة لرجال الشرطة البواسل بتلك الذكرى التى ستظل رمزًا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية، الشاهدة على بطولة رجالها الأوفياء لما يبذلونه من تضحيات وإيماناً بالدور البطولى لرجال الشرطة، لتحقيق الرخاء والأمن والإستقرار، أعقب ذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية والموسيقية إحتفالاً بتلك المناسبة.  

 

وفى ختام الحفل، تم تبادل الدروع التذكارية تكريماً وتقديراً لهذه المناسبة الوطنية التى تُجسد أسمى معانى الإنتماء للوطن. 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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