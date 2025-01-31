تنسيقية شباب الأحزاب: وقفتنا أمام معبر رفح للتأكيد على رفضنا للتهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 12:32 مساءً - قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إنه في ظل التحديات الجمّة التي يواجهها الأمن القومي المصري جاءت هذه الزيارة لمعبر رفح للتأكيد على تضافر وتكاتف كل طوائف الشعب المصري خلف القيادة السياسية للتعبير عن الرفض التام لدعوات التهجيرالقسري لإخواننا في فلسطين خارج أرضهم والعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وأنه لا تفريط في أي ذرة من تراب الوطن.

وأشار في تصريحات صحفية، إلي أنه من الملاحظ والمفرح أن هذه الوقفة الشعبية جاءت ممثلة لكافة طوائف الشعب المصري بمختلف أيدولوجياته وتمثيل وكافة القوى السياسية والشعبية للتأكيد على ثوابت الأمن القومي المصري. وأكد أن هذا الحشد الوطني يمثل إنعكاسا للوعي الشعبي والوطني للمصريين ودائماً ما يظهر معدن المصربين خلال المواقف والأزمات وسيظل أهل مصر في رباط إلى يوم الدين.