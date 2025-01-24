معلومات الوزراء: وكالة أنباء الشرق الأوسط والاتحاد الإماراتية شريكان إعلاميان لتنظيم ندوة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 12:32 مساءً - اختار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ)، وجريدة الاتحاد الإماراتية، شريكين إعلاميين لتغطية فعاليات ندوة "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار: رؤى وتصورات للمستقبل"، التي يقيمها المركز بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ومؤسسة تريندز للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين.

ومن المقرر أن يفتتح الندوة، التي تعقد يوم الاثنين المقبل، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، كل من: الدكتور أسامة الجوهري؛ مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد الله العلي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة.

وتناقش الندوة موضوعات ومحاور متعددة متعلقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في خدمة أهداف التنمية ومتطلباتها، تستهلها بكلمة رئيسية للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومشاركة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة للدولة لدى جامعة الدول العربية، والدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.

كما يشارك في الندوة الدكتور يانج فان مدير التسويق السحابي في هواوي، والدكتور حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، ونور المزروعي رئيس قسم دراسات الذكاء الاصطناعي بمركز تريندز للبحوث والاستشارات.